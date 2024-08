Il mercato non è ancora finito: da Rabiot a Sergio Ramos, ecco gli svincolati

Il mercato per la Serie A e le principali leghe europee si è chiuso alla mezzanotte di ieri. Ma resta la possibilità per chiunque di ingaggiare giocatori svincolati. Se però si vuole utilizzarli nelle coppe europee, gli affari vanno chiusi entro lunedì, quando vanno consegnate le liste alla UEFA. I difensori sono i più chiacchierati del momento. Dopo una lunga estate di corteggiamenti, la Roma ha completato il sorpasso sul Galatasaray per Mario Hermoso, mentre Mats Hummels deve ancora sciogliere le riserve sul futuro. Tra i difensori svincolati interessanti troviamo anche Sergio Ramos, Matip, Auriel, Cedric Soares, Manolas, Djidji, Kurzawa, Karsdorp e l’ex rossonero Kjaer.

Tra i centrocampisti c’è Adrien Rabiot, reduce dall’avventura alla Juve ed è alla ricerca di una squadra. Anche una vecchia conoscenza di Fonseca tra i calciatori ancora a cercare squadra: Yusuf Yazici. Tra i calciatori di lusso ci sono anche Dele Alli e Andre Gomes. A centrocampo tra gli svincolati degni di nota troviamo ex conoscenze del nostro campionato come Pjanic, Candreva poi Rafinha, Muniain, Alzate, Praet, Klaaassen.

Tra gli attaccanti di lusso svincolati ci sono Menphis Depay e Antoine Martial. Ma non solo Choupo-Moting che ha giocato nel Bayern Monaco, Ben Yedder ex bomber del Monaco, Mirančuk che ha concluso l’ultima stagione nella Lokomotiv Mosca, Ounas, Niang, poi le vecchie conoscenze della Serie A come Balotelli, Caputo e Destro, Success, Joao Pedro ex Cagliari, che nel’ultima stagione ha indossato la maglia del Gremio in prestito dal Fenerbahçe.

Foto: Instagram Rabiot