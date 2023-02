Il mercato in campo – Wout Weghorst: un tassello del Manchester United

La partenza di Cristiano Ronaldo, oltre all’enorme aspetto mediatico, aveva lasciato un vuoto da colmare nel parco attaccanti del Manchester United. Con Mason Greenwood alle prese con le vicende extra campo ed Antony Martial rinato emotivamente e in fase realizzativa ma perseguitato dagli infortuni, occorreva come il pane un rinforzo come punta centrale.

Erik ten Hag lo ha individuato in Wout Weghorst, protagonista a suon di goal in Eredivisie, Bundesliga e in Turchia e smanioso di riscatto in Premier League dopo la stagione al di sotto delle aspettative con il Burnley. Finora l’unica rete realizzata in Coppa di Lega potrebbe far storcere il naso, anche se il contributo offerto dall’attaccante olandese va ben oltre. Le sponde a far salire le squadra e ad aprire gli spazi a favore degli esterni, il lavoro “sporco” in copertura sul regista avversario di turno, la preziosa presenza sul gioco aereo anche in fase difensiva, cercando di compensare almeno in parte una dominanza fisica in netto calo nelle ultime annate dei Red Devils.

La stagione si avvicina ai primi appuntamenti cruciali: la gara di ritorno contro il Barcellona e la finale di Coppa Lega. Da una parte la possibilità di eliminare la capolista della Liga nonchè una storica rivale in Champions, dall’altra la voglia di trionfare per porre fine alla lunga astinenza dopo il tris di trofei nella prima annata con Mourinho. L’avvento di ten Hag ha dato avvio ad un nuovo progetto tecnico – tattico, nel quale le esigenze della squadra hanno la priorità assoluta.

Un elemento dalle caratteristiche di Weghorst conferma la filosofia della guida tecnica, nella quale i singoli giocano per la squadra e non viceversa. In questo momento il Manchester United sa di poter contare su un profilo che incarna lo spirito di riscossa, quel mix di umiltà e ambizione imprescindibile lungo il cammino per raggiungere ogni obiettivo: vincere e convincere per essere confermato.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Instagram Manchester United