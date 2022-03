Il mercato in campo – Un talento Amato da ritrovare: Ciciretti riparte da Como

Cosa si è pensato dinanzi al gran goal realizzato domenica a Perugia da Amato Ciciretti? Un’autentica prodezza, una giocata dall’elevatissimo tasso di difficoltà effettuata con la naturalezza del campione. Il centrocampista nato nella capitale rischia di mantenere il definitivo status di grande promessa del nostro calcio senza aver compiuto il definitivo salto di qualità. Sulla carta il suo bagaglio tecnico è di primo livello, al Renato Curi lo ha ricordato a tutti, ritrovando il goal a distanza di un anno con una conclusione sotto la traversa impreziosita da alcuni palleggi tipici dei gioielli sudamericani.

Ogni spettatore è rimasto a bocca aperta, resta viva la fiammella di speranza dei suoi estimatori che si aggrappano a questa gemma come possibile inizio di una nuova carriera a ventotto anni. Dopo i fasti di Benevento abbiamo avuto poche tracce costanti del suo talento, il passaggio al Napoli poteva rappresentare l’occasione della vita, invece è rimasto costantemente al di fuori del progetto tecnico.

Da quel momento un lungo girovagare in prestito in cadetteria, alcuni lampi da valore aggiunto senza garantire la continuità di rendimento che sarebbe giusto attendersi dal suo enorme potenziale.

Archiviata l’esperienza da dimenticare per tutto il Pordenone, a gennaio il classe ’93 ha colto al volo la chance ricevuta dal Como. L’impatto con la nuova realtà è stato positivo, mettendosi completamente a disposizione del gruppo e della guida tecnica, la smania di riscatto è infinita.

Molti treni sono passati, esistono però mezzi e tempistiche per sterzare un trend al di sotto delle attese, diventare un fattore trascinante e riaffacciarsi in quel massimo palcoscenico che ha frequentato per troppo poco tempo.

Risulta molto complesso comprendere le eventuali concause di un determinato rendimento: componenti caratteriali, alcuni infortuni nei momenti topici delle stagioni, un contraccolpo psicologico dinanzi all’esperienza partenopea vissuta ai margini, un contratto fuori portata per molti club, aspetti tattici. La verità non è mai una sola, è composta da numerose sfaccettature, talvolta lungo il tragitto la buona sorte può non avergli sorriso, gran parte del destino resta nella testa e nelle gambe del diretto interessato. Da Amato Ciciretti si attende la svolta, piantare le radici in una piazza per ritrovarsi e far conoscere fino in fondo alla platea un potenziale rimasto finora inespresso.

