Il mercato in campo – Ternana, la garanzia Alfredo Donnarumma

Durante una stagione qualunque attaccante può vivere un momento di calo, oppure semplicemente un fisiologico periodo di ambientamento in una nuova realtà. Quando ci troviamo dinanzi ad un membro dell’elite dei bomber di categoria lo scenario è chiaro: si tratta di una breve parentesi lungo un cammino a suon di goal, prestazioni e leadership.

È il caso di Alfredo Donnarumma, autentico mattatore nel blitz della Ternana sul campo dell’Alessandria. Una doppietta ricca di tecnica, imprevedibilità, esperienza, tempismo e senso della posizione, due sigilli che hanno spazzato via qualche malumore post Como per il terzo rigore non trasformato in stagione.

In estate la Ternana, nonostante lo status di neopromossa, non ha badato a spese, con l’ambizione di archiviare in anticipo la pratica salvezza e, perché no, cercare di inserirsi nella folta e agguerrita bagarre play – off. L’avvio di stagione ha presentato qualche battuta d’arresto, peraltro preventivabile in un torneo cadetto mai così equilibrato verso l’alto in un’autentica sorta di A2.

Un trend che non ha cambiato di una virgola gli obiettivi rossoverdi, si è fatto quadrato cercando di trasformare qualche passo falso in occasioni utili di confronto costruttivo e ulteriore stimolo di crescita. La sfida contro il Como avrebbe potuto lasciare strascichi dentro e fuori il gruppo, il rigore sbagliato ad inizio gara sullo 0-0 da Alfredo Donnarumma avrebbe potuto far vedere un altro match, i comaschi hanno compiuto il blitz con cinismo e capacità nello sfruttare al meglio le ripartenze.

Non solo un lusso per la categoria, ma un vero leader, Alfredo Donnarumma, bravo ed esperto nel farsi scivolare addosso qualche critica e caricarsi la squadra sulle spalle in quel di Alessandria, in una sfida che può rappresentare un potenziale spartiacque nell’annata degli umbri. Ha fatto sentire la propria presenza a tecnico e compagni, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile.

Il pallonetto da posizione defilata per il vantaggio è lo spot di classe, eleganza, personalità e imprevedibilità, rendendo quasi scontato un gesto dall’elevato tasso di difficoltà. Il vero bomber conosce e sente ogni centimetro dell’area di rigore, sul cross di Partipilo si è fatto trovare pronto sul secondo palo per insaccare di testa anticipando i diretti marcatori. E’ il sesto sigillo in campionato con la maglia delle Fere, pronte a giocarsela fino in fondo con il trio Falletti – Partipilo – Donnarumma.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Ternana