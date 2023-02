Il mercato in campo – Sudtirol: Odogwu, il gioiello inatteso

Il Sudtirol merita indiscutibilmente la prima pagina per quel che sta costruendo anche in cadetteria. La maggioranza dei mass media si aspettavano una stagione da comprimario, se non da sparring partner, analizzando con superficialità un mercato estivo senza grossi nomi, portato avanti con oculatezza, competenza e buon senso. Tra gli artefici di un’annata finora semplicemente strepitosa rientra con pieno merito mister Bisoli , il quale, dopo essersi messo in gioco nella disperata missione del Cosenza raggiungendo l’obiettivo salvezza, è riuscito a presentare una compagine compatta, ordinata tatticamente, nella quale le individualità non vengono soffocate ma rappresentano un valore aggiunto alle esigenze del gruppo.

La finestra invernale di mercato offre un’occasione per ritoccare l’organico per eventuali esigenze, parecchi tifosi temevano le partenze dei giocatori cardine. Nonostante l’uscita di uno degli elementi più dotati tecnicamente come Nicolussi Caviglia, per il quale la Juventus ha deciso di anticipare il rientro nella massima serie, il Sudtirol non ha subito ripercussioni; la squadra gioca a memoria, con la consueta personalità, pazienza e capacità di leggere al meglio i momenti topici delle sfide per colpire l’avversario con estrema efficacia. Dopo aver espugnato Venezia in quello che avrebbe potuto essere un autentico scontro salvezza, la compagine neopromossa ha compiuto un ulteriore step in avanti sconfiggendo la Reggina, tra le principali candidate alla promozione diretta.

È risultata decisiva una doppietta di Raphael Chidi Odogwu per conquistare l’intera posta in palio al termine di una sfida giocata con coraggio e maturità. Il classe ’91 è già salito a quota otto marcature, confermandosi l’imprescindibile punto di riferimento offensivo, abile tatticamente nell’occupare l’area di rigore con senso della posizione, dominante sul gioco aereo, una qualità fondamentale per risultare decisivo sui calci piazzati e prezioso nel far salire il baricentro della squadra. Dopo una lunga gavetta nelle serie minori con un rendimento realizzativo che non ha attirato l’interesse di formazioni di categorie superiori, il Sudtirol gli ha dato fiducia senza dubbi e l’attaccante ha ripagato sul campo tramite prestazioni di grande affidabilità e un invidiabile feeling con il goal man mano che aumentava il tasso di difficoltà.

Diventare un potenziale uomo mercato a trentadue anni dopo una carriera vissuta lontana dal grande calcio fa un certo effetto, il contratto in scadenza a giugno non rappresenta un aspetto da ignorare. Il rapporto di riconoscenza pare consolidato e assolutamente reciproco, il club ha consentito al classe ’91 di mettersi in luce in un ambiente di stima assoluto. Il rinnovo del contratto rappresenta un passo obbligato per consentire alla dirigenza di programmare al meglio il futuro e non farsi trovare impreparata dinanzi a qualsiasi scenario in campo e in sede di mercato, valorizzando un lavoro che ha radici lontane. Nel frattempo Pierpaolo Bisoli si tiene stretto il proprio bomber, grazie al quale sta riuscendo a rendere efficaci gli inserimenti senza palla dei centrocampisti, a mantenere corte le distanze tra i reparti sia in fase di costruzione che di non possesso e a trovare una soluzione realizzativa anche nelle circostanze più complicate.