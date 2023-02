Il mercato in campo – Spal, l’impatto di Nainggolan

Tornato in Italia da pochi giorni, al debutto con la nuova maglia è subentrato con il risultato già nettamente sfavorevole; giusto il tempo per deliziare la platea con un assist sublime e un goal tipico del suo repertorio. Non si poteva immaginare un esordio migliore per Radja Nainggolan, arrivato a Ferrara per dare una mano al grande amico Daniele De Rossi.

A prescindere da qualsiasi considerazione e nonostante i trentaquattro anni, il centrocampista belga rappresenta un autentico lusso per la categoria e avrebbe fatto comodo a diversi club anche in serie A. La Spal stenta, non riesce a tirarsi fuori dalla zona calda, il cambio alla guida tecnica non sta portando i risultati attesi.

Servivano qualità, esperienza e carisma in campo, tutte caratteristiche garantite dall’ex romanista. Contro il Bari sembrava una gara già persa quando Cheddira ha firmato il tris al 56′ dopo il miracolo compiuto da Caprile. Il gioiello del mercato invernale della Spal era appena subentrato, il suo ingresso in campo rischiava di trasformarsi soltanto in un’occasione per accumulare minutaggio.

E invece ecco il Nainggolan show. Assist al bacio per la deviazione aerea dello smarcato Moncini dopo una pregevole giocata sul fondo, poi un bolide da fuori con la sfera che si insacca sotto l’incrocio per l’impensabile 3-4 che ha riportato tutto in gioco nel finale. Il suo esordio ha dato una scossa alla squadra, consentendole di ritrovare energie, reazione, consapevolezza nei propri mezzi e voglia di non arrendersi.

Alla fine il Bari riesce a non vanificare una grande prestazione, la compagine di Ferrara deve ripartire dalla rimonta sfiorata per affrontare al massimo una lotta per non retrocedere che si preannuncia complicata e agguerrita. Poter contare su un gran giocatore del calibro di Nainggolan, integro e motivato, può davvero costituire l’àncora di salvezza per aiutare un gruppo a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Instagram Spal