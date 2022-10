Il mercato in campo – Sampdoria, la speranza si chiama Stankovic

L’esperienza di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria inizia con un pareggio meritato a Bologna, un campo storicamente ostico. L’avvio di gara non è stato brillante, impossibile aspettarsi la luna dopo appena due giorni, ma nel complesso sono numerosi i segnali confortanti che danno speranza al mondo doriano.

Stavolta la squadra, una volta andata in svantaggio, non è sparita dal campo, paradossalmente rispetto ai mesi scorsi ha dato avvio alla propria partita. Baricentro alzato, pressing più convinto e realizzato in maniera corale, i contrasti non erano piu un’eccezione, si è data la sensazione di voler finalmente reagire alle difficoltà dentro e fuori dal campo e ad una classifica tuttora deficitaria.

Dejan Stankovic sta provando a portare ordine tattico, praticità, carattere ad un collettivo che aveva manifestato chiari sintomi di depressione, scarsa autostima, confusione, personalità in riserva. Il suo sguardo, le grida di incitamento e la capacità di leggere l’andamento della partita, variando anche il modulo in base alle esigenze del momento, hanno garantito una prima scossa di reazione.

La priorità è badare al sodo, orientata rigorosamente alla concretezza, schemi chiari e adatti alle caratteristiche di un organico con determinate lacune ma con valori che nulla hanno a che vedere con l’ultimo posto in classifica. È fondamentale scavare nella personalità e nell’orgoglio di tutti i giocatori in crisi emotiva, caricati e responsabilizzati da uno Stankovic che al Dall’Ara ha faticato a non entrare in campo.

L’unica eccezione già sotto la precedente gestione tecnica è costituita da Tomas Rincon, un esempio da seguire in termini di voglia, spirito combattivo, concentrazione e carisma. Per continuare a credere davvero all’obiettivo salvezza, la Sampdoria aveva proprio bisogno di un allenatore in grado di entrare nella mente e nell’anima della squadra. Roma e soprattutto Cremonese saranno occasioni chiave per far comprendere all’intero ambiente blucerchiato a che punto si trovi il cammino di rimonta.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: twitter Sampdoria