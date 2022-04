Il mercato in campo – Salernitana, Davide Nicola il miglior acquisto

Un successo svanito nel finale all’Olimpico con la Roma, una serie di tre vittorie consecutive iniziata a Genova con la Sampdoria, proseguita nel recupero di Udine e tra le mura amiche con la Fiorentina: la Salernitana è ritornata prepotentemente in piena corsa salvezza.

Non ci sono dubbi sul fatto che Davide Nicola sia il principale artefice di tale rimonta, a prescindere dal verdetto finale sancito sul campo. Ha dato un’identità di gioco alla squadra, ha tenuto accesa e alimentato la fiamma di orgoglio, speranza e carica agonistica del gruppo, mai definitivamente spenta nemmeno nel periodo più buio. Il tecnico, già artefice dell’impresa con il Crotone e degli obiettivi salvezza raggiunti con Genoa e Torino nonostante situazioni di campo e ambientali assai complicate, ha impiegato meno tempo di altri colleghi nel trovare la quadratura tattica e l’amalgama dopo la rivoluzione invernale.

Il mercato di gennaio di Walter Sabatini è stato finora oggetto di pochi apprezzamenti e numerose critiche in virtù di alcune operazioni dedicate a giocatori reduci da periodi ai margini, o seri infortuni. Non sono mancati i rinforzi provenienti dall’estero, con alcuni profili di rilevante interesse e indubbio impatto come Ederson, e operazioni oculate, ad esempio Mazzocchi. Nel frattempo si è registrata un’incisività in crescita degli elementi già in organico; Gyomber ha dato solidità alla retroguardia, Djuric e Bonazzoli si stanno confermando autentici fattori in termini di goal, contributo fisico e tattico alle esigenze della squadra. Sembrano lontani anni luce i tempi caratterizzati dall’incombente rischio esclusione e l’etichetta di matricola già condannata appiccicata ai granata da molte parti lungo lo Stivale.

Il calendario può aiutare con diverse sfide casalinghe, va ancora recuperata la sfida contro un Venezia in caduta libera, il fattore Arechi ha tutte le carte in regola per rappresentare una bolgia infernale per qualsiasi avversario. Tremano diverse dirette concorrenti dalla Sampdoria compresa a scendere, la gestione Nicola ha completamente stravolto gli equilibri nella bagarre salvezza rendendo possibile cosa altrove veniva considerata pura utopia. La sua Salernitana ha acquisito autostima, compattezza, fiducia, sulle ali dell’entusiasmo gioca più libera mentalmente e non teme il confronto con l’avversario. I granata ci credono fino alla fine, con la consapevolezza di ritrovarsi in una condizione mentale invidiata da tutte le altre compagini in lotta per evitare la retrocessione in serie B.