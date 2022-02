Il mercato in campo – Salernitana, Bonazzoli speranza salvezza

Quale è il reale valore di Federico Bonazzoli? Probabilmente nemmeno il diretto interessato lo conosce con precisione. Ci troviamo dinanzi ad un talento di livello rilevante sulla carta, potenzialmente in grado di lasciare il segno da titolare nella massima serie.

La caterva di goal nel settore giovanile e il debutto da giovanissimo in prima squadra all’Inter, il passaggio alla Sampdoria per una valutazione importante e un lungo girovagare tra cadetteria e serie A, con esperienze più o meno brillanti. Rimasto a sorpresa in blucerchiato due campionati fa, Bonazzoli è risultato decisivo nel rush finale in chiave salvezza. La stagione al Torino si è rivelata deludente e alla Salernitana ha un’ottima chance per recuperare il terreno perduto.

La stagione tribolata dei campani ha complicato il rendimento di chiunque, ma non sono mancati i suoi lampi da giocatore sopra la media, segnali di classe meritevoli di fiducia a lungo termine. In molte occasioni si è dovuto alternare con gli altri colleghi di reparto con un rendimento realizzativo ben inferiore. Un posto da titolare spesso lontano: incomprensioni, atteggiamenti, questioni caratteriali? Per avere le risposte bisognerebbe stare nello spogliatoio e vivere dall’interno certe dinamiche.

Nel frattempo Bonazzoli risponde sul campo, due goal nelle ultime sfide con Genoa e Milan, convincendo e strappando applausi a suon di grinta da vendere e tecnica invidiabile al servizio della squadra, con una rabona che ha lasciato qualche rimpianto. L’ex Inter è un’arma potenzialmente decisiva per la Salernitana targata Nicola, l’unico attaccante con il feeling con il goal, quell’elemento dai margini di crescita tuttora sconosciuti in un bagaglio tecnico non frequente in circolazione, pronto ad esplodere nel tentativo di portare a termine l’impresa chiamata salvezza.

