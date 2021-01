Il mercato in campo – Mattia Destro, non è mai troppo tardi

Quando ci si riferisce a Mattia Destro si potrebbe pensare ad un giocatore verso il finale di carriera per i tanti anni di militanza nel grande calcio. Invece si guarda la carta di identità e ci si rende conto che ha soltanto ventinove anni.

Alcuni treni, quelli più prestigiosi del calibro di Roma e Milan, potrebbero non ripassare, le premesse del talento messosi in luce nel vivaio interista e a Siena tra i professionisti rischiano di restare almeno in parte disattese. Certe pagine di carriera vanno però scritte, esistono ancora i tempi e i margini per togliersi diversi sassolini dalle scarpe. L’esperienza di Bologna, tra scarsa vena realizzativa, infortuni e un ingaggio top, non lo ha riportato in primo piano.

Quando a settembre a scadenza di contratto in una situazione generale di grave crisi si potevano aprire scenari ritenuti non all’altezza per il diretto interessato, ecco la scelta inattesa. Il Genoa rinnova il contratto ad un attaccante che con questa maglia sorprese da ragazzino e nei mesi scorsi ha provato invano a recuperare il terreno perduto.

In stagione il classe ’91 sta ripagando la fiducia a suon di goal, andando subito a segno con il Crotone e offrendo l’assist a Pjaca a Firenze prima di mancare il colpo del k.o. La doppietta rifilata al Milan capolista ha fatto vivere molti rimpianti per quello che poteva essere e non è stato, al tempo stesso ha dato conferme alla dirigenza rossoblu.

Nemmeno il cambio alla guida tecnica ha stravolto i piani, due gare sotto la gestione Ballardini, altrettanti goal, chiedere a Spezia e Lazio. La punta ascolana ha contribuito da protagonista alla conquista di quattro punti pesanti in chiave salvezza che consentono al Genoa di riavvicinarsi alle dirette concorrenti. Senso della posizione, capacità di aggredire gli spazi, dinamismo e carica agonistica.

A questo punto sarà importante confermarsi a livelli così alti in termini di prestazioni e goal realizzati. La fiducia dell’ambiente si tocca con mano, la consapevolezza nei propri mezzi non è mancata nemmeno nei momenti più bui. Se la sfortuna decidesse di non accanirsi più sul fronte fisico, Ballardini potrebbe disporre di una preziosa arma offensiva per proseguire la striscia di risultati utili.

