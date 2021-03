Il mercato in campo – Lo United nelle mani di Henderson

Alex Telles, Donny Van de Beek, Edison Cavani, Amad Diallo. Su di loro il Manchester United ha investito riponendo fiducia in un progetto di complessivo rafforzamento.

Spesso e volentieri viene scordato il rientro di Dean Henderson, probabilmente perchè già di proprietà del club, oppure sottovalutando l’importanza di uno dei più promettenti estremi difensori inglesi in circolazione. I Red Devils, dopo aver sistemato l’onerosa situazione contrattuale di David De Gea, devono fare i conti con il suo recente rendimento al di sotto delle attese.

Alcune prodezze da top player mondiale, diversi errori grossolani che sono costati punti pesanti, minando la sicurezza del reparto arretrato. Il dolce arrivo in famiglia, riportando l’ex Atletico Madrid in patria, e la quarantena al rientro stanno dando ulteriori chance al classe ’97, reduce dall’ottima esperienza allo Sheffield United e già impiegato in Europa League e nelle coppe nazionali. Personalità tra i pali, coraggio nelle uscite, da sempre tra i punti deboli del collega più blasonato, tranquillità in possesso palla, doti che si toccano con mano e ulteriori margini di miglioramento.

L’ennesimo prodotto del florido settore giovanile di un club che vanta l’incredibile record di almeno un ragazzo della propria academy in campo dal 1937. Al termine della stagione lo staff tecnico del Manchester United sarà chiamato a prendere una decisione fondamentale. Ridare fiducia o mettere De Gea sul mercato in una critica situazione generale di mercato, dare priorità al meritevole Henderson che scalpita e punta alla titolarità nel club che lo ha accolto da ragazzino, oppure investire su un nuovo portiere da acquisire sul mercato.

In ballo una scelta cruciale per consentire al progetto tecnico targato Solskjaer di compiere un ulteriore step, determinante affinchè si possa davvero competere fino in fondo per gli obiettivi più prestigiosi. Rimpianti e rimorsi dietro l’angolo, come azzardi, scommesse e imprevisti. Cercasi certezze e uno tra i principali tasselli del mosaico titolare.

Henderson può davvero rientrare tra le soluzioni più valide, convenienti, a portata di mano. All’ex Sheffield il compito di sfruttare al meglio ogni occasione, lo United chiamato a non gettare i soldi dalla finestra, fissando praticità e competenza come principi basilari.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Manchester United