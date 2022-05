Il mercato in campo – La freccia Mancuso nell’arco del Monza

Leonardo Mancuso rientra tra le principali operazioni definite a gennaio in serie B. Il Monza si è assicurato a titolo temporaneo un bomber di primissimo livello per la categoria, a Pescara e ad Empoli ha evidenziato un impressionante feeling con il goal, un autentico valore aggiunto capace di ricoprire ogni ruolo offensivo, da ala su entrambe le corsie a punto di riferimento centrale dotato di invidiabile dinamismo.

Non risulta mai semplice incidere a campionato in corso in una compagine che vanta già determinati equilibri e una vasta gamma di opzioni offensive di alto livello. Considerando però lo spessore tecnico – tattico del classe ’92, non si immaginavano difficoltà così evidenti in termini realizzativi e di minutaggio. Stroppa vanta un parco attaccanti da serie A2, ma un profilo con le caratteristiche di Mancuso serviva per innalzare ulteriormente il livello dell’organico, inserendo un elemento decisivo anche nelle fasi cruciali dell’annata.

Un trend che non è stato smentito nemmeno in questi play-off. La punta milanese, subentrata nell’arco della ripresa, ha subito timbrato riportando il Monza sul risultato di parità nella semifinale di ritorno con il Brescia, passato in vantaggio ad inizio gara con Tramoni che aveva rimesso in bilico l’approdo alla finalissima. Perfetto il servizio in profondità di Gytkjaer, l’ex Empoli ha eluso l’offside e di punta ha anticipato l’uscita di Joronen trovando l’angolino più lontano.

Pisa e Monza si contenderanno l’ultimo posto disponibile in serie A, dando giustizia alla classifica della regular season. I toscani avranno dalla loro parte il miglior piazzamento, i brianzoli sono però consapevoli di poter contare su un Leonardo Mancuso sulle ali dell’entusiasmo e affamato di altri goal pesanti per poter scrivere la storia.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Monza