Il mercato in campo – Koopmeiners show: crescita ed essenza Atalanta

Da anni l‘Atalanta, in un complessivo processo di crescita, ha approfondito l’attività sul mercato estero e rafforzato il già storico e florido settore giovanile. Al di fuori dei confini nazionali la dirigenza orobica va a caccia di profili ad ottime condizioni economiche, ma non solo, si è compiuto un ulteriore step in avanti. Si è alzata l’asticella, adesso ci si può permettere di giocarsi le proprie carte e, con investimenti a doppia cifra, assicurarsi talenti con un bagaglio d’esperienza già di primo piano a livello europeo di club e tra le rappresentative nazionali.

È il caso di Teun Koopmeiners, arrivato in estate dall’AZ per circa quattordici milioni di euro. A ventitre anni era reduce da un biennio con trentatre reti nel club di Alkmaar, oltre alle prime presenze nella Nazionale Olandese dopo l’ottimo rendimento a livello di Under. Si tratta di un elemento che avrebbe potuto e dovuto già far gola ai club europei di prima fascia, i quali tendono invece ad attendere l’ennesimo step prima di affondare il colpo, finendo per partecipare ad aste verso l’alto.

Qualità tecniche, invidiabile duttilità tattica ricoprendo ogni posizione a centrocampo, dinamismo, lavoro di rottura, gran tiro da fuori, abilità nell’aggredire gli spazi, fiuto del goal e capacità nel verticalizzare il gioco. Un bagaglio già di primo livello, un ottimo impatto con il calcio italiano, seppur dominato da un frequente tatticismo.

Immediato feeling con la filosofia calcistica di Gianpiero Gasperini, tra i principali artefici del fenomeno Atalanta e perfezionista in ogni zona del campo, in particolare a centrocampo, dove finora in pochi erano riusciti a ritagliarsi spazio, fiducia e continuità dinanzi allo straordinario tandem De Roon – Freuler.

Koopmeiners ci sta riuscendo con un processo di crescita senza sosta, la doppietta realizzata contro la Sampdoria non fa altro che ribadire la versatilità e l’efficacia di un tuttocampista con ulteriori e attualmente imprecisati margini di crescita. Programmazione, lungimiranza, ambizione, la già nota essenza Atalanta.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Atalanta