In una sfida già importante in termini di classifica e da sempre segnata sul calendario da media e tifosi, Filip Kostic è salito letteralmente in cattedra, fornendo una prestazione maiuscola per qualità, dinamismo e forza fisica. La progressione coast to coast che ha portato al vantaggio di Rabiot è da autentica standing ovation; azione trasformata da difensiva in offensiva, una fascia intera percorsa con una potenza straripante, invano Barella prova a contenerlo, perfetto il servizio in area per l’accorrente Rabiot.

In ripartenza i bianconeri trovano e sfruttano spazi insperati, solo con un grande intervento in allungo di Onana, che manda la sfera a colpire il montante, viene detto di no ad un potente diagonale dell’esterno serbo. Non c’è nemmeno il tempo per commentare il goal annullato a Danilo, che l’ennesimo strappo dell’ex Eintracht spacca in due la mediana interista.

Fagioli viene visto e trovato con i tempi giusti nonostante diversi rientri neroazzurri in area, il grande rinforzo proveniente dalla Bundesliga mette in mostra visione di gioco, doti innate nella verticalizzazione e la tipica concretezza con classe del grande giocatore che dà priorità all’obiettivo della squadra rispetto alle giocate fini a se stesse. La Juventus ha fatto un investimento di rilievo, il classe ’92 possiede tutti i mezzi per fare la differenza come accaduto in quel di Francoforte.