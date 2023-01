Il mercato in campo – Inter e Reggina, Fabbian è un talento da applausi

La scorsa estate la Reggina, una volta insediata la nuova proprietà, ha dovuto costruire l’organico in tempo di record, con gli impegni ufficiali ormai alle porte. A Genova contro la Sampdoria sarebbe stato normale attendersi una squadra priva dell’identità del collettivo, ancora alla ricerca della fisiologica amalgama. Sul campo si è ammirato uno scenario diametralmente opposto, con Filippo Inzaghi bravissimo nel mettere in campo un undici compatto, con le idee chiare e uno spirito di lotta e ambizione. In quella sfida si è subito messo in mostra un classe 2003, Giovanni Fabbian.

Reduce dallo scudetto con l’Under 19, se ne parlava un gran bene nel settore giovanile dell’Inter. In estate era giunto il momento di affrontare il mondo dei “grandi”; niente serie C, per la prima esperienza tra i professionisti viene scelta la Reggina, un club con ambizioni di prima fascia in cadetteria. Media e tifoseria si attendevano un periodo di ambientamento in attesa dei primi minuti da subentrato nei finali di gara.

E invece fin dalla prima presenza il ragazzo fa emergere un’invidiabile personalità che spazza via qualsiasi genere di emozione, un talento fuori dalla norma, una ricercata duttilità tattica e la testa sulle spalle seguendo il cammino dell’umiltà e della consapevolezza nei propri mezzi. In Coppa Italia viene schierato dal 1′ ad agosto e non lascia più quella titolarità meritata con il rendimento quotidiano. Il talento nativo di Camposampiero conquista e impressiona per efficacia, dinamismo, valori tecnici e capacità nell’aggredire gli spazi. A metà campionato ha già messo a segno sette reti, oltre al fondamentale supporto nella costruzione della manovra, rendendola il più possibile imprevedibile senza dare punti di riferimento agli avversari.

All’inevitabile mancanza d’esperienza il prodotto del vivaio neroazzurro compensa con la dote nel leggere l’azione prima dell’avversario, facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto. La doppietta realizzata contro la Ternana è un’altra conferma; nonostante la giovane età riesce a trascinare la squadra e a lasciare il segno nei momenti topici delle sfide. Una permanenza a Reggio Calabria in caso di promozione, oppure il rientro alla casa madre già al termine della stagione? L’Inter possiede il tempo necessario per prendere la decisione più corretta; stavolta, al contrario del precedente Casadei, le valutazioni potranno anche andare oltre l’esperienza da protagonista in Primavera.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Instagram ufficiale Fabbian