Il mercato in campo – Inter, Dimarco il jolly più unico che raro

Ad un certo punto la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi veniva talvolta definita un fallimento. Le ultime settimane hanno però ribaltato parecchi scenari: i neroazzurri, già vincitori della Supercoppa Italiana, sono ritornati in piena corsa Champions grazie agli scontri diretti vinti con Lazio e Roma, sono approdati in finale di Coppa Italia e attendono il derby in semifinale di Champions.

Chi, anche nei momenti di maggiore difficoltà del collettivo, si è contraddistinto in positivo per rendimento è senz’altro Federico Dimarco, sempre più un fattore imprescindibile. L’ex Hellas è ritornato in neroazzurro per recitare un ruolo da protagonista, meritandoselo pienamente in campo a suon di prestazioni di elevato livello in termini di qualità, quantità, dinamismo e duttilità tattica.

Sulla corsia sinistra l’Inter si è ritrovata in casa un eccellente jolly dotato di un estimabile bagaglio da calciatore moderno: progressione, tecnica nel cross e saltare l’uomo, predisposizione al goal, attenzione in copertura, duttilità tattica nello svolgere ogni mansione richiesta. Un rendimento sopra la media che gli ha consentito di entrare nel giro azzurro, un autentico valore aggiunto che la Nazionale si tiene stretto, in particolare in un periodo caratterizzato da una ristretta gamma di opzioni di valore.

A venticinque anni Federico Dimarco, già riuscito a far ricredere coloro che lo consideravano soltalto una seconda linea dopo i vari prestiti, si trova nel pieno della carriera al centro di un progetto di una big. Non mancano ulteriori margini di crescita per confermarsi stabilmente una preziosa pedina nell’11 interista.

Personalità, abnegazione, mille polmoni e attaccamento alla maglia; tutti elementi che fanno la differenza quando, come nel caso del classe ’97, sono accompagnati da un mix di qualità ed intelligenza sempre più raro.

Diego Anelli

Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Instagram Inter