Il mercato in campo – Fiorentina, hai trovato presente e futuro con Lucas Torreira

Sorprendersi delle qualità di Lucas Torreira è un’anomalia. Chi lo ha scoperto ai tempi del Pescara e lo ha seguito negli anni alla Sampdoria ha ammirato la crescita costante di un grande interprete dell’ideale regista moderno.

Punto di riferimento imprescindibile in fase d’impostazione per capacità di verticalizzare il gioco, senso della posizione a protezione del pacchetto arretrato, efficacia e grande dinamismo in fase di rottura e riconquista del possesso palla. In sintesi il sudamericano con i piedi buoni ed instancabile per abnegazione e ritmo.

L’esplosione alla Sampdoria, il grande salto in Premier League accettando la corte dell’Arsenal. Buono l’impatto con il campionato più ricco d’Europa conquistando il pubblico dei Gunners con il suo bagaglio tecnico e atletico, un minutaggio in calo nella seconda stagione, finendo per rientrare tra gli elementi in esubero. Il prestito all’Atletico Madrid, anche a causa di seri problemi familiari, non ha lasciato il segno.

Nella fase più delicata della carriera l’uruguayano ha deciso di rientrare in Italia, dove non gli sono mai mancate fiducia e luci della ribalta. La Fiorentina cercava da tempo un cervello tecnico, intelligente e mai domo in cabina di regia e il campo parla chiaro. Vincenzo Italiano può aver trovato il tassello indispensabile nel cuore del proprio scacchiere tattico.

L’operazione in prestito con diritto di riscatto a quindici milioni per un profilo d’esperienza, nonostante si stia parlando di un classe ’96, ha tutte le fisionomie dell’autentico colpo per il presente e in prospettiva. I viola hanno puntato su un ragazzo serio, attaccato alle maglie che indossa e alle piazze dove milita, facendosi ben volere da tecnici, spogliatoi e tifoserie. Il tutto senza mai ruffianerie, nè gesti forzati o promesse al vento, ha sempre preferito far parlare i fatti tramite il campo, con risultati e prestazioni.

Nel calcio moderno risulta fondamentale poter contare su un “tuttocampista” di valore, quando qualità e visione di gioco vengono accompagnate da cuore nel pressing no stop e predisposizione nel lottare su ogni pallone. Tanto ricercati quanto rari sul mercato a condizioni economiche ottimali. Chi ha la fortuna di averli in organico se li tiene stretti, le eccezioni possono capitare, basta farsi trovare pronti nell’assicurarsi un tesoro e la Fiorentina ne è la concreta dimostrazione.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter personale