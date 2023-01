Il mercato in campo – Da Caputo a Marin, altri segnali Empoli

La stagione dell’Empoli sta proseguendo ben oltre le previsioni di diversi addetti ai lavori. Il vantaggio accumulato sulla zona retrocessione è rilevante, l’identità tattica e caratteriale trasmessa da Paolo Zanetti è stata recepita dalla squadra con efficacia e rapidità. In sede di mercato diverse operazioni estive hanno portato frutti, nonostante il limitato apporto in termini realizzativi di elementi esperti come Mattia Destro e profili internazionali come Marko Pjaca e Sam Lammers.

La sessione invernale è iniziata da pochi giorni ma le prime scelte sembrano già azzeccate. Razvan Marin, in prestito dal Cagliari, era stato accostato a diversi club, Paolo Zanetti e la società hanno spazzato via qualsiasi rumor puntando con decisione su un centrocampista di qualità e quantità alla ricerca di riscatto dopo la cocente retrocessione del Cagliari. Suo il goal in pieno recupero che ha consentito ai toscani di conquistare un punto ormai insperato all’Olimpico contro la Lazio. Il sigillo del 2-2 è la perla al termine di una prestazione solida, di grande lucidità anche nei momenti più critici e personalità del veterano. Si tocca con mano la determinazione del centrocampista rumeno nel recuperare il terreno perduto.

E che dire del Ciccio Caputo bis? Accantonando la sfortunata autorete che ha sbloccato la sfida dell’Olimpico, si contano già un assist al bacio e un goal da attaccante navigato. L’ex Sassuolo arriva da una prima parte di stagione da dimenticare alla Sampdoria, nella quale singoli e collettivo non hanno inciso. Senz’altro l’entusiasmo e la propensione alla partecipazione del gioco erano caratteristiche che, dopo alcuni mesi di assenza, sono ritornate d’attualità. Per l’attaccante e la Sampdoria è stato inevitabile prendere strade differenti; da una parte il piacere nel rimettersi in gioco in una piazza dove è stato protagonista, dall’altra la priorità nell’alimentare le speranze salvezza.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: sito Empoli