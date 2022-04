Il mercato in campo – Brescia, Tramoni fonte di imprevedibilità

A tre giornate dal termine della regular season la serie B offre la tradizionale bagarre promozione. Quest’anno il livello qualitativo si è complessivamente innalzato in una sorta di A2, con ben sei compagini in gioco per i due posti che garantiscono l’approdo diretto nella massima serie senza il tortuoso cammino dei play-off.

Investimenti su elementi solidi e di qualità dalla serie A e profili d’esperienza per la categoria sono all’ordine del giorno negli organici di primo piano in cadetteria, ma molto spesso da soli non bastano. Risulta fondamentale il fiuto nel puntare su giovani talenti pescati in terza serie o all’estero, fatti crescere nel proprio settore giovanile, oppure messisi in luce nella formazione Primavera di grandi club.

Il Brescia può vantare diversi profili dall’indiscusso interesse con grosse prospettive, tra loro senza ombra di dubbio rientra Mattèo Tramoni. Dopo alcune presenze tra i grandi al Cagliari, il primo vero impatto con il calcio italiano è avvenuto con le Rondinelle, le quali la scorsa estate non hanno esitato un attimo a dare fiducia all’ex Ajaccio. Partito dalla panchina nel big match di Monza, si è fatto trovare pronto dinanzi all’infortunio subito da Moreo ad inizio gara, gettandosi nella mischia con spirito propositivo, grinta e personalità.

Il classe 2000, già messosi in evidenza con cinque reti realizzate e diverse prestazioni di spessore, ha dimostrato di non aver alcun problema ad entrare “a freddo”, ha aiutato i compagni a cambiare a gara in corso la strategia offensiva, offrendo dinamismo e capacità nell’aggredire gli spazi al posto della fisicità e del gioco aereo di Moreo. Lampi sopra la media con giocate di classe mai fini a se stesse, doti di verticalizzazione e abilità nel non fornire punti di riferimento alla retroguardia brianzola.

Con il costante impegno in allenamento e l’affidabilità assicurata in partita si è guadagnato con i fatti la fiducia di Filippo Inzaghi ed Eugenio Corini, andando a ritagliarsi uno spazio importante sia tra i titolari che a livello di rotazioni, a prescindere dal modulo adottato e dal ruolo da ricoprire. Le Rondinelle possono contare su una freccia preziosa in più nel proprio arco per puntare al ritorno in serie A, preferibilmente tramite la promozione diretta.

In prospettiva il Cagliari, proprietario del cartellino, può ammirare la crescita di un talento sul quale poter contare all’interno di un progetto di rifondazione dell’organico, diventato prioritario dopo le ultime annate di profonda sofferenza.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Brescia