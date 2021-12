Il mercato in campo: Atalanta – Demiral per alzare insieme l’asticella

Arrivare in questa Atalanta è un autentico lusso, un indubbio privilegio, ogni componente si sta contraddistinguendo in maniera meravigliosa. Società, allenatore, squadra, settore giovanile, scouting.

Al termine della scorsa stagione Merih Demiral non poteva prendere una decisione migliore; arrivare nel club italiano da anni più lungimirante, organizzato, esempio di programmazione e unità di intenti. Un passo compiuto a soli ventitre anni, nel momento giusto per esprimere al meglio un potenziale davvero notevole ma finora mostrato solo parzialmente. Un giovane che ragiona e gioca da veterano.

Al Sassuolo si è fatto conoscere alla grande massa meritandosi il passaggio alla Juventus, un onore e un onere mettersi in gioco in un top club europeo. Non tutto è andato secondo le migliori aspettative, si è dovuto fare i conti con una fortissima concorrenza e qualche fisiologica incertezza, alcuni infortuni hanno condizionato sensibilmente la crescita del difensore nelle gerarchie della guida tecnica.

La scorsa estate praticamente inevitabile la scelta di cambiare aria alla ricerca di un club che gli desse davvero la chance di rimettersi in discussione, puntando sulle sue qualità, la voglia di riscatto. Serviva una realtà dove fosse possibile migliorare in campo sotto diversi aspetti, un obiettivo a portata di mano quando si ha la fortuna di incontrare Gian Piero Gasperini.

Conquistare e mantenere una maglia da titolare in questa Atalanta sono autentiche imprese, ma il Nazionale della Turchia ci sta riuscendo in virtù di prestazioni di elevato livello in una continuità di rendimento destinata a fare la differenza. Personalità, senso della posizione, fisicità di rilievo riducendo interventi irruenti, dinamismo, tecnica, spirito propositivo e spessore tecnico.

A Napoli l’ennesima conferma di un avvio di stagione da protagonista, con un goal da grande attaccante come ciliegina della torta in una prova maiuscola. In estate gli orobici hanno messo a segno una doppia operazione capolavoro, non è la prima e, ne sono certo, non sarà l’ultima. Cristian Gabriel Romero venduto a peso d’oro al Tottenham, definendo una plusvalenza da sogno dopo il riscatto dalla Juventus a cifre super invitanti rispetto al rendimento offerto alla corte di Gasperini.

Il difensore turco si sta rivelando un ottimo rinforzo in termini di qualità – prezzo, andando a smentire molti detrattori che alla Juventus lo avevano etichettato come un profilo non adatto per un club di prima fascia. L’Atalanta rientra in quell’elite da anni ormai, Demiral è uno dei suoi protagonisti.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Atalanta