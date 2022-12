Il mercato in campo – Argentina, sognare ad occhi aperti con Rodrigo De Paul

L’Argentina alza al cielo la Coppa del Mondo dopo trentasei anni d’attesa. È stato il trionfo di Leo Messi ma non solo, tra i tanti protagonisti spicca l’ottima competizione e la straordinaria finale disputata da Rodrigo De Paul, un talento che numerosi club avevano considerato smarrito dopo l’esperienza di Valencia. Tanti club, ma non l’Udinese, abile ad assicurarsi nel 2016 attorno ai tre milioni un calciatore dal bagaglio tecnico, tattico e fisico potenzialmente inestimabile.

Con la maglia bianconera si è registrata una crescita costante dell’ex Racing in un ambiente tranquillo e lontano dalle eccessive pressioni. In cinque stagioni ha gonfiato la rete e fornito assist con invidiabile disinvoltura nonostante l’Udinese non sia riuscita ad avvicinarsi ai fasti degli anni precedenti, dovendo spesso rivolgere l’attenzione alla zona calda della graduatoria.

In particolare nel ruolo di trequartista il classe ’94 ha convinto con tecnica, imbucate e visione di gioco, l’Atletico Madrid non ha esitato ad investire oltre 35 milioni per assicurarselo, come del resto il nuovo Ct Scaloni alla guida dell’Argentina gli ha subito dato spazio e fiducia nonostante la folta concorrenza. Dalla Coppa America al Mondiale, Rodrigo De Paul è diventato un punto fermo della Selección, tornando alle origini nel mostrarsi con i fatti un giocatore completo, in grado di offrire prestazioni sontuose nel ruolo di mezzala.

Anche nella finale contro la Francia il mondo calcistico ha ammirato un tuttocampista in grado di impostare, verticalizzare, inserirsi, concludere, coprire, raddoppiare, correre verso ogni parte del campo. Tecnica di primo livello, una forza fisica straripante, mille polmoni, spirito combattivo. Un profilo internazionale nel pieno della carriera, destinato a confermarsi ad altissimi livelli. L’Atletico Madrid e l’Argentina se lo tengono stretto.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Instagram De Paul