Il mercato in campo – Ancona, Melchiorri simbolo di chi ci crede

Federico Melchiorri ha vinto tante battaglie da Uomo e Calciatore, si è dimostrato più forte del cavernoma venoso e delle diverse rotture del legamento crociato del ginocchio. Nonostante lunghi stop e tanta sofferenza, non ha mai gettato la spugna, si è fortificato dopo le avversità e si è sempre ritagliato spazio in ogni compagine, spesso e volentieri da protagonista.

L’esperienza di Perugia è sempre stata onorata fino all’ultimo secondo fornendo il proprio contributo alla rimonta durante la gestione Castori. A gennaio si è aperta l’opportunità Ancona, una nuova sfida affrontata con grossi stimoli a trentasei anni. Un approccio a grosso impatto; sei reti, un importante supporto in termini di esperienza, un autentico lusso per la categoria, un indiscusso punto di riferimento in campo e nello spogliatoio per i compagni più giovani.

Nel mercato invernale i marchigiani hanno messo a segno uno tra i principali colpi della categoria per poter credere davvero all’obiettivo playoff. L’esperto attaccante cresciuto nel Tolentino si è immediatamente messo a disposizione di allenatore e compagni, rivelandosi un valore aggiunto in primis a livello di mentalità. Quando lo si vede gonfiare la rete ricorrendo ad un bagaglio tecnico – tattico così completo e ricco di opzioni di qualità e duttilità, diventa naturale il rimpianto di non averlo potuto ammirare in una carriera priva di infortuni.

È stato un percorso rallentato anche all’apice in cadetteria, raggiunto ai tempi del Pescara. Resta un talento riuscito solo in parte ad esprimere il proprio potenziale, in quanto la buona sorte gli ha spesso voltato le spalle, la vita non gli ha mai regalato nulla. Federico Melchiorri rappresenta un simbolo, un esempio di chi ama la vita e il calcio, crede in se stesso contro tutto e tutto, non si piange addosso. A trentasei anni ha ancora il desiderio di divertirsi e divertire, oltre alla determinazione nel non lasciare nulla di intentato per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Diego Anelli

Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Melchiorri Instagram