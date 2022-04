Il mercato in campo: Adrìan Bernabè Garcia, un potenziale top a Parma

Adrián Bernabé Garcia, un talento di vent’anni dal potenziale inestimabile. La crescita nella cantera del Barcellona, il passaggio al Manchester City, la fiducia di Pep Guardiola che non esita un attimo a farlo giocare in prima squadra. Enzo Maresca lo apprezza e decide di portarlo a Parma. Otto mesi di stop a causa di un problema cardiaco potrebbero rappresentare la fine prematura di una carriera potenzialmente luminosa. Il classe 2001 non si abbatte dinanzi ad un mondo che improvvisamente rischia di cadergli addosso, tiene botta, soffre, lotta in silenzio con l’affetto della famiglia e rivede la luce in fondo al tunnel.

Calcisticamente parlando l’inizio della sua avventura italiana ha consentito al Parma di ritrovare qualità, imprevedibilità, concretezza e verticalizzazioni, tutte doti unicamente in possesso del “Mudo” Franco Vazquez. I gialloblu stavano incontrando una fatica pazzesca nel rendere fluida la manovra, Bernabè illumina ogni pallone toccato, è dotato di una classe sopraffina abbinata ad un dinamismo da calciatore moderno top a tutto campo. In serie B non ne parliamo, acquisisce già adesso le sembianze di un fenomeno tra i comuni mortali.

La nuova proprietà del Parma, fin dal mercato invernale 2021, ha investito tempo e risorse economiche sui giovani talenti scelti in giro per il mondo, anche se un paio di operazioni in entrata potrebbero far pensare all’opposto dal punto di vista anagrafico. La retrocessione ha ulteriormente reso impellente la necessità di rinfondare un nuovo progetto tecnico. Finora molto non è andato in linea con le aspettative; la rincorsa promozione, anche ricorrendo ai play-off, appare tuttora molto complicata, servirebbe un filotto di successi per rivoluzionare lo scenario.

Difficile ma non impossibile quando si può contare in mezzo al campo su una manna dal cielo in grado di far innamorare ogni appassionato di calcio, un talento capace di anticipare i tempi, far svoltare la manovra con un’imbucata impensabile, inserirsi in un fazzoletto trovando quello spazio invisibile per la massa, danzare tra gli avversari. Il tutto senza dare punti di riferimento agli avversari e mettendosi a disposizione di allenatore e compagni. Adrián Bernabé Garcia, il presente fa già intendere di chi sarà il futuro.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Parma