Il mercato è chiuso in Italia ma non ovunque: ecco le altre scadenze

Ieri è terminata la sessione estiva di calciomercato per le 5 principali leghe europee (Serie A, Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1). Ma in molti altri campionati le porte non si sono ancora chiuse e, dunque, non sono esclusi colpi di scena nei prossimi giorni. Ecco le scadenze:

Arabia Saudita: 2 Settembre (inizialmente la chiusura era prevista per Ottobre)

Brasile, Olanda, Portogallo: 2 Settembre

Croazia, Austria: 5 Settembre

Belgio e Polonia: 6 Settembre

Qatar, Romania, Svizzera: 9 Settembre

Messico: 10 Settembre

Grecia: 11 Settembre

Russia: 12 Settembre

Serbia e Turchia: 13 Settembre

Panama: 30 Novembre

Alle Maldive e allo Yemen, invece, il mercato apre domani.