IL MERCATO DELLE 20 DI A: VOTI E GIUDIZI. E LE PAGELLE ALLE 20 DI B

Appuntamento classico di fine mercato. Ognuno ha il suo voto, noi diamo il nostro, sapendo che mai potremmo trovarci completamente d’accordo. Come la storia del bianco e del nero, a qualcuno piace grigio.

ATALANTA 6,5

Ha tenuto i gioielli, tutti. E ha preso Malinovskyi e Muriel, personaggi in grado di spostare gli equilibri. Peccato per la vicenda Skrtel finita male.

BOLOGNA 6

Con Sabatini sono stati ripristinati certi equilibri. Ma all’appello manca un attaccante di spessore.

BRESCIA 7

Cellino si è sbizzarrito, ha mantenuto le promesse, ha riportato Balotelli a casa.

CAGLIARI 7

Colpacci di spessore a centrocampo, forse (siamo pignoli) manca un attaccante esterno all’appello.

FIORENTINA 7

Tempo a disposizione poco, dopo la svolta societaria. E comunque non solo Ribery, fiore all’occhiello. Pedro può esplodere.

GENOA 7

Schone colpaccio. Pinamonti eccellente investimento. Mercato ben distribuito in ogni reparto.

HELLAS 5

Stepinski può andar bene, ma aveva inseguito altri profili. Tra difesa e centrocampo manca qualcosa a livello qualitativo.

INTER 8

Ha accontentato Conte in tutto e per tutto, Lukaku più Sanchez sono da sballo. Intelligente gestione della vicenda Icardi.

JUVENTUS 7,5

Mezzo voto in meno per non aver gestito benissimo qualche esubero, può capitare. Il resto fuori discussione.

LAZIO 7

Ha tenuto i gioielli, ha aggiunto qualche innesto di qualità, Lazzari in primis.

LECCE 6

Non ci facciamo condizionare dalle prime due partite. Sufficienza anche abbondante, se Babacar e Lapadula tornassero quelli di qualche anno fa…

MILAN 6

Condizionato da mille problemi, si è aggrappato a Rebic last minute dopo aver inseguito sogni impossibili.

NAPOLI 8

Mercato da urlo, ha fatto di tutto per convincere Icardi. Mezzo voto in più per la gestione delle cessioni, musica per il bilancio.

PARMA 7

Darmian operazione da urlo, Karamoh può esplodere, aver trattenuto Inglese mossa di rilievo assoluto.

ROMA 7

Mkhitaryan darà una bella mano, Kalinic ok come vice Dzeko. Avremmo preso un difensore centrale più forte.

SAMP 5

Condizionata dagli eventi societari, ma anche da qualche palo in faccia (Defrel, Simeone) inaspettato. Cosa ne pensa Di Francesco?

SPAL 5

Igor per la fascia è interessante, ma avremmo fatto di più sia a centrocampo che in attacco.

TORINO 7

Gioielli trattenuti, riscatti esercitati, Laxalt utilissimo e soprattutto Verdi al fotofinish.

UDINESE 6

Da 7 per aver trattenuto De Paul, Mandragora e Fofana, però non c’è stato l’invocato squillo in entrata.

I VOTI DELLE 20 di B

ASCOLI 7; BENEVENTO 7,5 ;CHIEVO 6,5; CITTADELLA 6; COSENZA 6; CREMONESE 8; CROTONE 7; EMPOLI 8; ENTELLA 6,5; FROSINONE 7; JUVE STABIA 5; LIVORNO 7; PERUGIA 7,5; PESCARA 7; PISA 6,5; PORDENONE 7; SALERNITANA 7; SPEZIA 6,5; TRAPANI 5,5; VENEZIA 6.