Il medico del Belgio su Lukaku: “Sarà una corsa contro il tempo per averlo al top in Qatar”

Si avvicina sempre più il ritorno di Romelu Lukaku. Big Rom si è tornato ad allenare in gruppo ed è stato convocato per la sfida di Champions di domani tra Inter e Viktoria Plzen. Intervenuto ai microfoni di Laatste Nieuws, il medico del Belgio, Kristof Sas, ha così parlato di Big Rom “Il Mondiale non è in pericolo per Romelu Lukaku, ma sarà una corsa contro il tempo per portarlo ad alti livelli”.

Foto: Instagram Inter