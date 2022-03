Il Meazza unito per l’Ucraina: Milan-Inter si tinge di gialloblu

Il derby tra Milan e Inter raccoglie sempre un grande seguito al di là della competizione in cui viene disputato. Il Meazza è sold out e, per l’occasione, si è tinto di gialloblu per mandare un messaggio di pace in relazione a quanto sta accadendo in Ucraina. Sono state distribuite bandiere ai tifosi presenti sugli spalti e i calciatori rossoneri hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento con una maglia dedicata: sia bandiere che maglie, oltre a riportare i colori dell’Ucraina, presentano al centro la scritta “Peace”.

Foto. Twitter Milan