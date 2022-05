Il mea culpa di Zangrillo: “Mi assumo tutte le responsabilità. I frati indovini ci dicono che la salvezza è possibile, ma il Genoa merita la B”

Il Genoa è a un passo dal baratro. Il grifone dovrebbe sperare in un doppio pareggio del Cagliari contro Inter e Venezia, nel ko della Salernitana con l’Udinese e poi vincere in casa col Bologna. Il presidente Zangrillo a Dazn ha fatto il proprio mea culpa: “Mi assumo tutte le responsabilità del mio ruolo, capisco il loro dolore. Inutile sperare a strane alchimie. Il vero valore del Genoa sono i tifosi, il resto non conta nulla. Sono qua oggi per dire ai tifosi che comprendo perfettamente i loro sforzi e il loro dolore. Riconosco gli sforzi di tutti, in primis di squadra e staff. Ma il vero valore del Genoa sono i colori, tutto il resto non conta nulla. Oggi sono particolarmente colpito. Dobbiamo delle risposte ai tifosi. Se vogliamo continuare a essere da Genoa dobbiamo ammettere i nostri errori ed essere tutti consapevoli di averne commesso qualcuno e che si poteva correggere qualcosa. La prossima partita è ancora da giocare, ci sono i frati indovini che ci dicono che la salvezza è ancora aritmeticamente possibile, ma il Genoa merita la Serie B”.

FOTO: Twitter Genoa