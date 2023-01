Il Marsiglia sbanca Montpellier (2-1). Quarto successo consecutivo per Tudor

Il Marsiglia sbanca Montpellier: gli uomini di Tudor si impongono per 2-1. Dopo un primo tempo a reti inviolate, al 47′ l’OM passa in vantaggio grazie a Nuno Tavares e, poco meno di 15 minuti dopo, arriva anche il 2-0 grazie all’autorete di Esteve. Nel finale gli uomini di Tudor rimangono anche in dieci uomini per l’espulsione di Nuno Tavares. Inferiorità numerica che viene sfruttata dai padroni di casa che accorciano le distanze al 91′ con Savanier. Ma è troppo tardi: il Marsiglia vince e trova il quarto successo consecutivo, consolidando il terzo posto in classifica.

Foto: Instagram OM