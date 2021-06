Il Marsiglia cede Strootman al Cagliari. Vicini Pau Lopez, Under e Simeone

L’Olympique Marsiglia è presente e molto attivo a Milano con il suo predidente Pablo Longoria. In giornata ha chiuso l’operazione Kevin Strootman che, dopo la parentesi con il Genoa, resta in Italia e rafforzerà il centrocampo del Cagliari. Sempre con il club di Giulini è stato impostato un discorso per l’attaccante Simeone che ha richieste dalla Spagna. A buon punto la doppia trattativa con la Roma per il portiere Pau Lopez e per l’esterno offensivo Under. In questo modo i giallorossi potrebbero sciogliere le riserve per Kostic, esterno dell’Eintracht, dopo i primi approcci che – come anticipato – risalgono a quasi due settimane fa.

Foto: Instagram personale