Il Marocco stende il Brasile in amichevole: 2-1, decisivo Sabiri

Dopo un ottimo Mondiale, il Marocco ha battuto in amichevole il Brasile. A Tangeri decisivo un destro di Sabiri, attualmente alla Samp ma acquistato dalla Fiorentina nella sessione di mercato di gennaio, a 11 minuti dalla fine. Il Marocco si era portato in vantaggio con Boufal al 29’ pt, al 67’ il pareggio di Casemiro assistito da Paquetà prima della svolta Sabiri. Nella ripresa in campo anche Cheddira, attaccante del Bari. Titolare Ibanez nella Selecao per la prima uscita del ct Ramon Menezes dopo l’addio di Tite, mentre Bremer è rimasto in panchina. Foto: Sabiri Instagram NazionaleMarocco