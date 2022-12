Il Marocco compra i biglietti invenduti e li regala ai tifosi: 50mila contro la Francia

Questa sera il Marocco scenderà in campo contro la Francia per scrivere un nuovo capitolo nella storia della Coppa del Mondo. E la Federazione marocchina ha pianificato un vero e proprio piano per trasformare l’Al Bayt in una vera propria bolgia per incitare i propri giocatori per conquistare un posto nella finale del Mondiale. La Federcalcio marocchina ha regalato 13.000 biglietti ai propri tifosi. Si tratta dell’invenduto del match odierno, tutti offerti ai tifosi, tutti naturalmente andati a ruba ieri mattina. “Abbiamo comprato il resto dei biglietti invenduti nello stadio e li abbiamo distribuiti ai nostri tifosi nei pressi dello stadio Al Janoub”, le parole del presidente della federazione marocchina Fouzi Lekjaa.

Foto: Instagram Marocco