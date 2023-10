Il posticipo serale in Premier vede il Manchester United espugnare il campo dello Sheffield United 2-1, nel ricordo della lerggenda Bobby Charlton, scomparsa nel pomeriggio.

Di Mc Tominay e Dalot, le reti decisive per i Red Devils. Il Manchester sale a 14 punti, rimettendosi in carreggiata in classifica. Lo Sheffield United resta ultimo a 1.

Foto: Instagram Manchester United