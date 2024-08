Il Manchester United insiste per Ugarte. Ederson resta una possibile traccia per il futuro

Il Manchester United vuole chiudere per Ugarte, da sempre obiettivo per il centrocampo. Ricordiamo, per chi avesse interpretato speculando a modo suo, quanto accaduto per Ederson: due giorni fa c’è stato un incontro a Zingonia, il profilo piace moltissimo al club inglese, il Manchester United aveva accennato una proposta di 50 milioni, ma ha subito intuito che l’Atalanta non intende privarsene. Abbiamo sempre ribadito che il discorso avrebbe avuto un significativo soprattutto per il futuro, quindi più chiaro di così non si può. Ma lo ripetiamo anche a chi, tra gli altri sfondoni o dimenticanze come Antonio Conte e Buongiorno al Napoli, proprio lo scorso 15 aprile aveva mandato Felipe Anderson con certezza alla Juventus. E pochi minuti dopo lo ha ritrovato al Palmeiras, dedicandogli un video “paonazzo” che avrebbe potuto evitare e che resterà impresso nella memoria.

Foto: instagram Ugarte