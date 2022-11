Il Manchester United è in vendita. Il comunicato

Due note ufficiali nel giro di poche ore per il Manchester United. La prima, quella più attesa, riguardava la rescissione consensuale con Cristiano Ronaldo dopo le sue parole al Sun. Poi, in questi minuti, la seconda: lo United è in vendita. L’annuncio è arrivato tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale dei Red Devils: “Il processo è pensato per migliorare la crescita futura del club, con l’obiettivo finale di favorire il club nel capitalizzare le opportunità sia in campo che commercialmente.

Come parte di questo processo, il Consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, compresi i nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgono la Società. Ciò includerà una valutazione di diverse iniziative per rafforzare il club, tra cui la riqualificazione dello stadio e delle infrastrutture e l’espansione delle operazioni commerciali del club su scala globale, ognuna nel contesto del miglioramento del successo a lungo termine delle squadre maschili, femminili e dell’accademia del club e portando benefici ai tifosi e ad altre parti interessate.

Foto: Sito ufficiale Manchester United