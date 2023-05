Il Manchester United batte 4-1 il Chelsea e ottiene il pass per la prossima Champions League

Definite in Premier le quattro squadre a qualificarsi per la prossima Champions League 2022-23. Al Manchester City, Arsenal e Newcastle, si aggiunge il Manchester United. Decisiva la vittoria per 4-1 sul Chelsea, nel recupero di una gara rinviata per la finale di Carabao Cup.

Di Casemiro, Martial, Bruno Fernandes e Rashford le reti. Joao Felix a un minuto dalla fine segna il gol della bandiera per i blues. United che ora può pensare a concentrarsi con calma sulla finale di FA Cup, da giocare a Wembley il 3 giugno contro il Manchester City.

Resta fuori dalla corsa il Liverpool, che deve accontentarsi della Europa League.

Foto: twitter Manchester United