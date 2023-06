Il Manchester City vince anche la FA Cup! La doppietta di Gundogan stende lo United (2-1)

Il Manchester City vince la sua settima FA Cup nella storia! Termina 2-1 a Wembley contro il Manchester United, decisiva la doppietta di Gundogan. La sfida si sblocca dopo appena quattordici secondi con Ilkay Gudogan con un bel gol al volo di destro su assist di Haaland. Al 31′ l’arbitro Tierney viene richiamato al VAR per un tocco di mano di Grealish dentro l’area. Dopo aver rivisto l’azione al monitor, l’arbitro inglese non ha avuto dubbi: rigore per lo United. Sul dischetto Bruno Fernandes non sbaglia e riporta il risultato in parità. A inizio ripresa colpisce di nuovo Gudogan, ancora al volo. Il tedesco calcia con il sinistro e punge ancora De Gea, sugli sviluppi di un calcio d’angolo da destra. Al 72′ Gundogan segna ancora, ma stavolta è fuorigioco. Il tedesco si era avventato su una corta respinta di De Gea dopo un destro di Haaland. Lo United si riversa in avanti. E al 92′, in pieno recupero, arriva un’occasione clamorosa per i Red Devils di riagguantare il pareggio con la traversa colpita da McTomminay che si avventa anche sulla respinta, ma Ortega alza sopra la traversa. Ma termina 2-1 a Wembley, il City di Guardiola vince anche la FA Cup dopo il campionato inglese. E adesso i Citizens sognano il Treble, un’impresa riuscita solo al Manchester United in Inghilterra nel 1999 con Sir Alex Ferguson in panchina.

Foto: Instagram Manchester City