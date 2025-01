Il Manchester City piega 6-0 l’Ipswich. Guardiola: “Ho rivisto la squadra dell’ultimo decennio”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa dell’Ipswich Town.

Queste le sue parole: “Siamo contentissimi, siamo tornati a fare le cose che hanno caratterizzato questa squadra nell’ultimo decennio. Siamo molto contenti dei tre punti e di essere tornati nelle posizioni che qualificano per la Champions League”

La tua squadra è tornata al suo livello migliore? “Stiamo molto meglio. Non ancora al nostro livello migliore, ma siamo vicini ad avere quella continuità nel nostro gioco. Queste cose non sono successe nelle altre partite che abbiamo vinto: non abbiamo concesso spazi e siamo stati molto intelligenti con la palla e veloci. L’Ipswich ha battuto il Chelsea qui e il Tottenham fuori casa. Sono una buona squadra e Delap è un attaccante fantastico. I giocatori hanno dimostrato ancora una volta chi sono”.

È finalmente cambiata la mentalità e l’umore dei tuoi giocatori? “Stanno giocando bene, sanno esattamente come fare. Conoscono il livello che ci siamo prefissati e sanno cosa hanno ottenuto in passato. Non si tratta di vincere o perdere, bisogna divertirsi. Non importa se sei un professionista o un dilettante: puoi essere abituato al miglior teatro di Londra, ma se vai a un teatro di Sheffield e ti piace, tornerai sorridente”.

Foto: sito Manchester City