Il Manchester City perde 3-4 in amichevole contro il Celtic

Nella notte si è giocata la prima amichevole dello ‘Usa Tour’ del Manchester City. I citizen hanno affrontato il Celtic al ‘Kenan Memorial Stadium’ di Chapel Hill, in North Carolina, perdendo con il risultato di 3-4.

La squadra di Guardiola, dopo essere andata sotto per 3-1 all’intervallo, è riuscita a ristabilire l’equilibrio con i gol di Perrone al 46′ e di Haaland al 57′. Il Celtic però torna in vantaggio al 68′ e ci resta fino alla fine della partita. Il City dunque comincia con il piede sbagliato la sua preseason.

Foto: Instagram Manchester City