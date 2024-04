Il Manchester City è in finale di FA Cup! Bernardo Silva stende il Chelsea (1-0)

Dopo l’eliminazione in Champions League, il Manchester City riparte alla grande e conquista la finale della FA Cup. La vittoria dei Citizens sul Chelsea è arrivata all’84’ con la rete di Bernardo Silva, uno dei protagonisti in negativo con il rigore sbagliato contro il Real Madrid. Adesso per il City ci sarà la vincitrice dell’altra semifinale tra Coventry e Manchester United, in programma per domani alle 16.30.

Foto: Instagram Manchester City