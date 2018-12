Il Manchester City blinda Foden: è ufficiale il rinnovo fino al 2024. La foto

Il Manchester City blinda Phil Foden. Il club inglese, attraverso i propri canali di comunicazione, ha annunciato il rinnovo del contratto con il gioiellino classe 2000, recentemente corteggiato da diverse big europee. Il diciottenne centrocampista ha firmato un nuovo accordo con i Citizens fino al 30 giugno 2024 come comunicato dal ds Txiki Beguiristain: “Siamo felici di esserci assicurati Phil per i prossimi cinque anno e mezzo. E’ un talento eccezionale, è nato e cresciuto al Manchester City, è qui che vuole giocare il suo calcio. Con la guida di Guardiola e con i calciatori che ha intorno a lui qui, è nel miglior posto possibile per crescere come giocatore”. Di seguito la foto della firma e il tweet-annuncio del club:

He’s one of our own… and that’s the way it’s staying!@philfoden has today signed a new deal at the Club keeping him a #mancity player until 2024! 🔵

STORY: https://t.co/zjd9VfLXlf pic.twitter.com/kqnczyVMao

— Manchester City (@ManCity) December 10, 2018