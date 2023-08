Il Manchester City batte di misura il Newcastle: finisce 1-0, decide Julian Alvarez

Non segna Haaland, c’è Julian Alvarez, ma cambia poco per il PSG di Guardiola che batte il Newcastle nella sfida di zona Champions e ottiene la seconda vittoria in Premier.

Gara che il City ha sostanzialmente dominato, concedendo un solo tiro in prota agli ospiti, gara risolta dall’argentino campione del Mondo, schierato come trequartista alle spalle di Haaland. La rete decisiva alla mezz’ora che indirizzato il match.

Foto: twitter personale