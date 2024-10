Il malore in campo, il ritiro e la rinascita: Gudelj si racconta

Per un giocatore, smettere di giocare a calcio è una delle scelte più difficili che si possano fare. Soprattutto se prematuramente. L’ex difensore classe ’97 Dragisa Gudelj, colpito per due volte da un malore nella sua breve carriera professionistica (prima il 25 marzo 2023, poi a dicembre dello stesso anno), ha deciso di abbandonare il calcio qualche mese fa. “ Ciao, sono Dragi Gudelj e sono rinato il 25 marzo 2023 ″ è la frase che apre il suo documentario, in cui annuncia il suo addio al calcio. Qui di seguito alcune dichiarazioni rilasciate ad AS, in cui racconta dei due gravi incidenti, della chiamata con Eriksen e del suo futuro.

Il suo crollo in campo al 27′ della partita Córdoba – Racing de Ferrol ha fatto temere una tragedia allo Stadio Arcángel: “Mi sentivo come se mi stessi perdendo e che stavo entrando come in un tunnel che stava diventando sempre più piccolo e più buio e ascoltavo ciò che diceva ciascuna persona dei quasi 25.000”.

La nuova vita: “Adesso sto lavorando per migliorare l’aspetto mentale, che è dove ho subito più danni. Per un calciatore lasciare il calcio è un colpo molto, molto forte e fa molto male. Soprattutto quando sei nel bel mezzo della tua carriera e tutto sta andando bene. Ero il capitano e leader del Córdoba. Ma ehi, è la vita. Ora, ogni giorno migliora. La mia famiglia e i miei amici mi supportano e ho dei professionisti con cui lavoro. Devi pensare positivo. Devi solo guardare indietro per imparare. Quindi ora sto cercando di ritrovare me stesso e di vedere cosa voglio veramente fare e come voglio ricominciare da capo”.

Il primo blackout: “Sono rimasto sul campo per tre minuti e mezzo, praticamente morto, senza polso. Per me è stato come un secondo. Quando sono caduto, mi sono alzato e ho pensato: “Cosa mi è successo?” Penso che qualcuno mi abbia colpito.” Successivamente mi hanno detto che ero rimasto incosciente per circa sette minuti e tre minuti in arresto cardiorespiratorio. Nel video puoi vedere come quando mi è venuto a prendere ho iniziato a spingere e a dire alla gente che non c’era niente che non andasse in me. È stato un momento molto speciale e molto raro nella mia vita. Avevo la sensazione di perdermi e di entrare come in un tunnel sempre più piccolo e buio e di ascoltare quello che sembrava dicesse ciascuno dei quasi 25.000 presenti a El Arcángel. Fino al momento in cui salgo sull’ambulanza e il medico mi dice: ‘Dragi’, devi calmarti perché hai avuto un arresto cardiaco e devi calmarti.’ In quel momento il mio mondo si è fermato e avevo tutti i miei dubbi. Non lo dimenticherò mai più nella mia vita. Il medico, l’ambulanza, il defibrillatore… tutto è stato molto veloce. Inoltre, ho avuto la fortuna di avere un angelo di Dio che mi ha salvato: Pepe Segura, il cardiologo dell’ospedale di Córdoba e uno dei migliori della Spagna, che è un grande tifoso della squadra e Sono uno dei suoi giocatori preferiti. È il mio secondo padre e con lui ho un rapporto molto speciale. Era presente anche quando ho deciso di lasciare il calcio, due o tre giorni dopo che mi era successo la seconda volta. Quando mi ha visto cadere sapeva già cosa stava succedendo e non ha esitato a buttarsi in campo senza pensarci e insieme al dottor Bretones, di Córdoba, hanno gestito la situazione con grande calma ed esperienza in uno stadio pieno. Una situazione come questa non è facile nemmeno per loro. Tre minuti e mezzo lontano dalla vita non bastano ed ero sul punto di non tornare o di tornare in un altro modo. Grazie a Dio e a loro, sono arrivati ​​in tempo. Devo loro la mia vita”.

Il futuro: “Voglio continuare a stare nel calcio. Visto che mio padre è il nostro rappresentante il mondo del management è un’opzione che vorrei anche io. Guidare, consigliare e sviluppare i giocatori, soprattutto i giovani. So come si sentono, di cosa hanno bisogno…ho una mente aperta. Allenatore? No, non attira molto la mia attenzione. Ma mi piacerebbe fare anche il direttore sportivo. Ho tanta voglia di conoscere questo mondo e ho molta ambizione. L’avevo già da calciatore e voglio trasmetterlo adesso in quest’altra parte del mondo del calcio.

Il secondo malore: “Stavo iniziando ad allenarmi, gli esami mi dicevano che avevo il cuore sano… e inizi a pensare che forse questo episodio è il primo e l’ultimo. Il secondo giorno in ospedale avevo già detto al medico, al direttore sportivo del Córdoba e al presidente che sarei tornato sicuramente, senza alcun dubbio. Per me era molto chiaro, l’ho detto alla mia famiglia e a tutti. Non avevo alcuna paura. Mentalmente stavo così bene… avevo tanta voglia di tornare e volevo essere un esempio per tante persone. Ho iniziato la stagione da capitano, fisicamente mi sentivo bene… la gente si chiedeva come fosse possibile che giocassi e mi allenassi a quel livello dopo una cosa così dura. Ecco perché non mi aspettavo che mi accadesse di nuovo. È stato così inaspettato…”.

Su Eriksen: “Mi ha chiamato e ho parlato di tutto con lui per quasi un’ora dopo il primo episodio. Ero come un bambino piccolo, spaventato e con tante domande dopo quello che mi era successo e lui era molto calmo, dandomi molta fiducia e spiegandomi tutto quello che mi era successo, cosa che mi ha dato la forza per continuare. Mi ha dato tanti consigli, soprattutto sull’aspetto mentale. Mi ha detto che era una cosa difficile, ma dovevo essere positivo, accettare la situazione, normalizzarla e che questo poteva succedere a tutti. Anche molti giocatori mi hanno inviato messaggi e video, come Iker Casillas. In quel momento, quando stai così male, un bel messaggio ti aiuta molto. Non mi aspettavo che il mio caso ricevesse così tanta attenzione a livello mondiale”.

Foto: Instagram Gudelj