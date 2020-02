Il lunch match della Dacia Arena termina in parità: tra Udinese e Verona prevale l’equilibrio

Si è da poco concluso il lunch match tra Udinese e Verona valido per la 24a giornata del campionato di Serie A.

Alla Dacia Arena il risultato finale ha visto le due squadre equivalersi, di fatto non sono andate oltre lo zero a zero iniziale. Per i padroni di casa si tratta del secondo pareggio consecutivo dopo quello in trasferta contro il Brescia, mentre il Verona continua la sua striscia positiva raggiungendo il sesto posto in classifica.

Sabato 15 febbraio

15:00 Lecce-Spal 2-1 (Mancosu, Majer – Petagna)

18:00 Bologna-Genoa 0-3 (Soumaoro, Sanabria, Criscito)

20:45 Atalanta-Roma 2-1 (Palomino, Pasalic – Dzeko)

Domenica 16 febbraio

12:30 Udinese-Verona 0-0

15:00 Juventus-Brescia

15:00 Sampdoria-Fiorentina

15:00 Sassuolo-Parma

18:00 Cagliari-Napoli

20:45 Lazio-Inter

Lunedì 17 febbraio

20:45 Milan-Torino

CLASSIFICA: Inter, Juventus 54; Lazio 53; Atalanta 45; Roma 39; Verona 35; Bologna 33; Cagliari, Parma, Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Udinese 26; Fiorentina, Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

Foto: sito ufficiale Udinese