Il Liverpool vince la Carabao Cup! Chelsea battuto ai tempi supplementari, decide la rete di van Dijk al 118′

La Carabao Cup è del Liverpool! Dopo 120 minuti di battaglia sono gli uomini di Jurgen Klopp a far festa: 1-0 dopo i tempi supplementari, decide l’incornata di Virgil van Dijk al 118′. Nulla da fare per il Chelsea di Mauricio Pochettino. I Reds centrano così la decima coppa di Lega della sua storia. Una partita dai ritmi frenetici, con i due portieri Petrovic e Kelleher grandi protagonisti. Un palo per parte con Gakpo e Gallagher e un gol annullato sempre al match winner Van Dijk.

Foto: Instagram Liverpool