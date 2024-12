Il Liverpool vince contro il City. E’ buio pesto per Pep Guardiola

Il Liverpool conquista il big match della domenica pomeriggio di Premier League e allunga il suo momento positivo. Per il Manchester City, invece, continua il periodo difficile con la settima partita consecutiva senza vittorie. Gakpo apre le marcature al 12′, sfruttando un assist di Salah e infilando il pallone in rete da distanza ravvicinata. Al 70′ arriva il raddoppio con Salah. Con questa vittoria, il Liverpool si conferma in testa alla classifica con 34 punti.

Foto: Instagram Liverpool