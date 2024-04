Il Liverpool vince al Gewiss Stadium, ma non basta: l’Atalanta vola in semifinale di Europa League!

L’Atalanta vola in semifinale di Europa League! Al Gewiss Stadium vince il Liverpool 1-0, ma non è abbastanza per ribaltare l’impresa dei nerazzurri ad Anfield. I Reds hanno iniziato coi ritmi giusti, premendo immediatamente sull’acceleratore. E alla prima mezza occasione i Reds hanno trovato la rete del vantaggio su calcio di rigore al 7′: ci ha pensato Salah – dopo il fallo di mano di Ruggeri -, a spiazzare Juan Musso. La squadra di Klopp ha preso inevitabilmente coraggio, al 12′ la difesa nerazzurra ha letto male un pallone in profondità, Luis Diaz ne ha approfittato ma il portiere argentino è uscito coi tempi giusti. Nella ripresa i nerazzurri hanno provato a giocare con maggiore convinzione, dopo una manciata di minuti Ederson ha sprecato il pallone del pareggio al termine di una serie di rimpalli in area avversaria. Con il passare dei minuti cala il Liverpool e, di conseguenza, le speranze dei Reds. Termina così al Gewiss Stadium, il Liverpool vince 1-0 ma è l’Atalanta a volare in semifinale di Europa League!

Foto: Instagram Atalanta