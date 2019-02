Il Liverpool si riprende la vetta solitaria della Premier, Klopp: “Ma oggi due punti persi”

Il Liverpool si è ripreso la vetta solitaria della Premier League (con un punto di vantaggio sul City) dopo il pareggio a reti bianche strappato in casa del Manchester United. Queste le parole di Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, ai microfoni di Sky Sports nel post-partita: “Nei giorni in cui lo United è battibile devi farlo e noi non lo abbiamo fatto. Nella situazione di oggi si tratta di due punti persi. Abbiamo iniziato molto bene, esattamente come volevamo. Poi, però, è iniziata la crisi degli infortuni e ovviamente si è abbassato il ritmo e non siamo riusciti a recuperarlo”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool