Il Liverpool sfila con la Champions: esplode la festa in città. Le immagini

Bus scoperto, parata in città e strade invase da migliaia di maglie dei Reds: il Liverpool è tornato in Inghilterra dopo la trasferta di Madrid con la sua sesta Champions League tra le mani e in città è esplosa la festa. E’ in corso il consueto giro con il pullman scoperto per celebrare la coppa insieme ai tifosi. Un bagno di folla per i trionfatori del “Wanda Metropolitano”, dai giocatori a Jurgen Klopp. Di seguito le immagini della festa:

Fans are lining the streets of the Strand, where we'll be heading later on this afternoon. 🙌🔴

Atmosphere around the city is 👌 #SixTimes pic.twitter.com/dNwYFe67gY

