Il Liverpool rischia l’esclusione dalla Carabao Cup per aver schierato un giovane ineleggibile

Il Liverpool rischia l’esclusione dalla EFL Cup, meglio conosciuta per questioni di sponsor come Carabao Cup. Il motivo risiede nella decisione di Jurgen Klopp di schierare, al 63′ minuto della ripresa del match contro l’MK Dons, il 22enne Pedro Chirivella che, secondo quanto riportato dal The Athletic, potrebbe non aver soddisfatto tutti i criteri per l’iscrizione alla competizione, risultando dunque ineleggibile. La EFL ha fatto partire un’investigazione, i Red rischiano l’estromissione forzata come successe al Real Madrid di Rafa Benitez nel 2015 con la Copa del Rey, quando fu schierato un giocatore squalificato come Denis Cheryshev. Nella migliore delle ipotesi, invece, il club britannico se la caverebbe con una multa.

Foto. sito ufficiale Liverpool